Municipio y propietarios avanzan en rehabilitación de fincas del centro

La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí identificó 43 fincas con daños, riesgos o falta de mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad, informó el encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta.

El funcionario detalló que en 35 inmuebles ya se inició un procedimiento administrativo para requerir a los propietarios la atención de las fincas, mientras en el resto ya comenzaron trabajos de reparación o mitigación de riesgos y seis concluyeron las intervenciones.

Polanco Acosta destacó que ha existido buena respuesta de los propietarios, quienes han colaborado con las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para prevenir riesgos en el Centro Histórico. Precisó que las afectaciones detectadas corresponden principalmente a daños visibles o falta de mantenimiento, como desprendimientos de aplanado y deterioro en fachadas, y aclaró que hasta el momento no se han identificado riesgos estructurales, ya que para ello sería necesario un dictamen especializado.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó que el diálogo con los propietarios de los inmuebles ha permitido avanzar en las intervenciones, ya que en los 16 casos actualmente en proceso los dueños participan directamente en la rehabilitación de sus fincas con acompañamiento técnico del Ayuntamiento.

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El edil explicó que la inversión para rescatar los inmuebles se definirá de manera particular en cada caso, pues algunas obras serán cubiertas mayoritariamente por los propietarios y en otras el municipio aportará mano de obra o apoyo técnico.

Detalló que uno de los modelos implementados consiste en que los dueños proporcionen materiales y el Ayuntamiento participe con personal especializado, esquema que consideró exitoso porque reduce costos y agiliza los trabajos.

Asimismo, estimó que en todo el Centro Histórico existen alrededor de 100 inmuebles con algún grado de deterioro, aunque actualmente las acciones se concentran en las 43 fincas ubicadas en la zona del primer cuadrante del centro de la ciudad.