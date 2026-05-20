Narcomenudeo afecta a SLP en Índice de Paz

La actividad del narcomenudeo en San Luis Potosí, entidad que registró el año pasado "la peor tasa por cada 1000 mil habitantes" entre los estados, provocó que la entidad registrara un incremento en el indicador de crímenes de la delincuencia organizada, dentro del Índice de Paz México 2025, lo que provocó la pérdida de una posición en el conteo dado a conocer ayer.

Incremento en crímenes de delincuencia organizada

El Institute for Peace & Economics, encargado de realizar el listado, indicó también que el costo total del impacto económico de la actividad delictiva a la economía del estado ascendió durante 2025 a 68 mil millones de pesos.

El conteo, señala el IPE, ofrece una evaluación de la paz en México, incluidos los principales patrones en violencia e inseguridad, así como estimaciones del impacto económico de la violencia.

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Posición y calificación de San Luis Potosí en el Índice de Paz

Según el informe, la paz mejoró en 22 estados del país, mientras que Sinaloa registró el deterioro más significativo en materia de paz en el país el año pasado.

En el caso de San Luis Potosí, se ubicó en el lugar número 18 del ranking, un puesto más abajo que en el último estudio de 2025, donde se ubicó en el 17.

En 2024, el estado tuvo una calificación de 2.918 puntos y en el pasado, bajó .012 puntos para quedar en 2.906 puntos. En el ranking, entre más se acerque al 0, el estado tiene un mejor escenario.

El estudio maneja cinco indicadores, de los cuales, el de peor desempeño es el de crímenes de la delincuencia organizada, que pasó de 3.675 puntos a 4.792, un alza de 1.117 puntos.

Lo anterior se debe a que el estado se ubicó como el segundo con mayor tasa combinada por cada cien mil habitantes, después de Guanajuato en los delitos de extorsión, secuestro y trata de personas, narcomenudeo y delitos graves que son atribuidos a la delincuencia organizada.

Ese estado y San Luis también registraron los mayores deterioros en sus tasas desde 2015.

La entidad destacó porque "registró con mucho la peor tasa de narcomenudeo en 2025, con 417 delitos por cada 100,000 habitantes. Esto representa un aumento de 80 veces su tasa en 2015".

Con esa cifra, el estado tuvo un peor desempeño que Guanajuato.

El estado también presentó deterioro en el indicador de temor a la violencia, mientras que avanzó en crímenes con armas de fuego, homicidio y crímenes violentos.