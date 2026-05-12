Navarro hace cambios en Dirección de Comercio
María Lidia Hernández toma el cargo en Comercio Municipal, mientras Patricia Cuevas cambia de área.
Luego de que hace unas semanas el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunciara que se contemplaban cambios en su gabinete, informó que uno de los primeros ajustes ya se realizó en el área de Comercio Municipal.
Detalló que María Lidia Hernández Hernández asumió la titularidad de dicha dirección, mientras que la anterior responsable, Patricia Cuevas Ovalle, fue asignada a la Junta Municipal de Reclutamiento.
El edil adelantó que en los próximos días se concretarán al menos otros dos cambios en dependencias con atención directa a la ciudadanía; sin embargo, evitó revelar cuáles serán las áreas involucradas.
Cabe señalar que la ex titular de Comercio Municipal fue señalada el año pasado por presuntos actos de prepotencia y abusos hacia comerciantes.
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