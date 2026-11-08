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Necesario coordinarse entre municipios ante crecimiento industrial

Por Samuel Moreno

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Necesario coordinarse entre municipios ante crecimiento industrial
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      El crecimiento industrial y habitacional que experimentan municipios como Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes, requiere una mayor coordinación entre autoridades y organismos del sector inmobiliario para evitar afectaciones en servicios básicos, particularmente en el suministro de agua y energía eléctrica, consideró César Arturo Lara Rocha, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado señaló que las empresas que buscan instalarse en San Luis Potosí generalmente realizan estudios previos para conocer la disponibilidad de infraestructura, servicios y mano de obra. Sin embargo, sostuvo que el desarrollo industrial debe acompañarse de una planeación urbana que permita atender también las necesidades de vivienda.

      Como ejemplo, mencionó la demanda habitacional que comienza a generarse en Villa de Reyes, donde se ha planteado la necesidad de construir más de 20 mil viviendas. Advirtió que un crecimiento de esa magnitud, sin coordinación entre las instancias responsables del desarrollo urbano y los servicios públicos, podría generar complicaciones para la población y las propias empresas.

      Lara Rocha indicó que desde el Congreso del Estado se han sostenido acercamientos con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), particularmente con su presidente, Fernando Lárraga, para analizar alternativas que permitan ordenar el crecimiento de los municipios conurbados. Añadió que existen propuestas que podrían impulsarse desde el Poder Legislativo, aunque evitó adelantar detalles debido a que forman parte de planteamientos que trabaja el organismo empresarial.

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      Finalmente, sostuvo que la comisión legislativa mantiene disposición para escuchar a los ayuntamientos que enfrenten dificultades en materia de desarrollo urbano y trabajar en alternativas que permitan compatibilizar la llegada de nuevas inversiones con la disponibilidad de infraestructura y recursos naturales, especialmente el agua.

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