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Debe diseñarse una estrategia de largo plazo para nivelar el país y recuperar todo lo que se ha perdido, de preferencia general de incentivos para la apertura de industria o la continuidad del funcionamiento de la economía, estrategia que debe ir acompañada de estímulos para generar empleos, advirtió la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Ana María Abascal Sainz.

Dijo que hace falta trabajar sobre el crecimiento económico de manera permanente y constante, de tal modo que no se detenga bajo ninguna circunstancia, pero es necesario reforzar las políticas para trabajar con el estado en que se encuentran aspectos como la salud y la seguridad.

Añadió que el sector empresarial ha sido muy resiliente, pero se espera una política de largo plazo que enderece las cosas, también que los pilares de la economía se fortalezcan y que la certidumbre jurídica también forme parte del panorama.

Añadió que con certidumbre jurídica y reglas claras del juego, se puede pensar en que el crecimiento económico sea permanente y constante.

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