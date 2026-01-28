Nevadas congelan a 15 mil potosinos en Estados Unidos

Mas de 15 mil potosinos radicados en Chicago o distribuidos en el resto de Illinois, se quedan paralizados en sus casas por la tormenta invernal que ellos o sus antecesores no habían vivido desde hace más de 40 años.

Hay familiares que no pudieron ingresar u otros que tenían planes de venir y les fue cancelado su vuelo, unos más que se mantienen encerrados en sus viviendas por falta de actividad económica o escolar, informó Frank de Ávila, presidente de la Asociación de Clubes y Organizaciones de Potosinos en Illinois (Acopil).

Dijo que también hay potosinos en Missouri, en Indiana y en Wisconsin, pero en la ciudad de Chicago se encuentra la mayoría de los potosinos que se encuentran varados o que poco a poco van sorteando las condiciones del clima.

Explicó que para ellos y con independencia de lo riesgosas que son las temperaturas a ese nivel, se han acostumbrado a través de los años y por ello pueden sortear con facilidad cualquier eventualidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que de los grandes problemas creados por accidente del clima, se encuentra en la afectación parcial o total a la ruta de la vivienda al trabajo o viceversa, pero también se ve comprometida la escuela de los niños. Agregó que el clima provocó perjuicio hacia los niños que iban a la escuela.

Recordó que uno de los problemas más graves, se encuentra en el caso de las personas que no pueden acudir con su médico, pero indicó que muchos habitantes ya están acostumbrados al frío.

Otra consecuencia es el hecho de que algunas escuelas cerraron y también las empresas, lo que no permite el desarrollo de las actividades de manera normal.