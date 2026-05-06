Niega Gallardo tener adeudo con la UASLP

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que exista un adeudo estatal en los recursos destinados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a los señalamientos del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y a los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El mandatario aseguró que su administración ha cumplido con las ministraciones de manera regular, conforme a las "doceavas" establecidas, e incluso afirmó que a inicios de año se brindó apoyo extraordinario a la institución. "En enero les prestamos dinero; en marzo o abril ya se empezó a pagar ese recurso", sostuvo, al insistir en que las finanzas estatales con la universidad "van bien".

Gallardo Cardona atribuyó las diferencias a posibles desacuerdos con la forma en que se administran los recursos al interior de la universidad. Señaló que el presupuesto estatal ya está asignado y consideró que cualquier desajuste derivaría de decisiones internas, como el incremento en gastos, bonos o nómina. "Ya lo demás, si ellos exceden en sus gastos si dan bonos, si están pagando mucho dinero en nómina ya es una cuestión de ellos", afirmó.

Además, descartó que se repita un conflicto como el del año pasado y aseguró que no habrá problemas en la relación financiera con la UASLP.

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Por su parte, el rector Zermeño Guerra afirmó que, durante el primer trimestre del año, el gobierno estatal acumula un adeudo superior a los 100 millones de pesos por concepto de participaciones derivadas de convenios. Advirtió que la llegada incompleta de recursos pone en riesgo la operación básica de la institución, al dificultar el pago de servicios como luz y agua.

En la misma línea, el Tablero de cumplimiento de aportaciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP reporta que, hasta abril, el Gobierno del Estado mantiene un adeudo de 124 millones 879 mil 859.28 pesos con la UASLP, al haber ejercido un monto menor al calendarizado.