No existen investigaciones contra periodistas: García Cázares

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Además de sostener que no existen investigaciones contra comunicadores por su labor periodística, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la reciente detención de dos mujeres se debió por la presunta comisión de delitos contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad o corrupción de menores.

Sin embargo, en el comunicado del 22 de mayo la FGE confirmó la aprehensión de las imputadas por delito contra la identidad de las personas, es decir, el Ministerio Público responsable indaga dos ilícitos, entre ellos lo vinculado con la denominada "Ley Serrano" sobre uso indebido de la inteligencia artificial (IA).

En entrevista, la fiscal general confirmó que la institución solo mantiene abierta una carpeta de investigación, relacionada por la manipulación ilícita de imágenes con IA, en cuyo caso el denunciante corresponde a una víctima de identidad reservada.

Recordó que, en el capítulo V sobre el delito contra la identidad de las personas, el Congreso del Estado incorporó recientemente un artículo – el 187 TER- de dicho título, donde se considera la manipulación gráfica con IA.

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"Nosotros tenemos por ahí dos personas detenidas, no hay una situación de que hayan dicho que son periodistas y está todavía ante el juez de Control", exteriorizó.