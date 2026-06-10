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No habrá clases este jueves: RGC

Por Redacción

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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No habrá clases este jueves: RGC
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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el próximo jueves 11 de junio no habrá clases en escuelas de San Luis Potosí, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan seguir el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

      A través de un mensaje difundido desde la Ciudad de México, donde realiza una gira de trabajo, el mandatario estatal informó que en las próximas horas la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) emitirá el documento oficial para formalizar la medida.

      "Vamos a girar un documento para poderles dar el día a todos los niños de San Luis Potosí para que puedan ver el partido de México", señaló.

      Gallardo Cardona indicó que la suspensión aplicará para estudiantes de las cuatro regiones del estado y destacó que en la capital potosina se instalará una megapantalla en el estadio Alfonso Lastras para que las familias puedan disfrutar del encuentro y de diversas actividades organizadas con motivo del Mundial.

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      El mandatario también adelantó que analizará junto con las autoridades educativas  homologar el calendario de fin de cursos, luego de que habitantes de municipios solicitaran que todos los estudiantes concluyan el 30 de junio.

      , como ocurre actualmente en algunas escuelas de la Huasteca.

      Por otra parte, anunció una dinámica en sus redes sociales mediante la cual regalará seis playeras de la Selección Mexicana. Los ganadores podrán recogerlas en Palacio de Gobierno para utilizarlas durante el partido del próximo jueves.

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