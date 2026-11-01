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No habrá operativo por festejo de la Muerte

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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No habrá operativo por festejo de la Muerte
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      A diferencia de las festividades de San Judas Tadeo, la Guardia Civil Estatal (GCE), no contempla operativos especiales para brindar cobertura en los festejos por la denominada Santa Muerte o la Niña Blanca.

      Para la realización de eventos multitudinarios por el santo patrono, la corporación estatal mantuvo vigilancia con policías municipales dado que, en este tipo de actividades suele pervertirse con el consumo de drogas y alcohol, así como la presencia de pandilleros, según refirió hace unos días Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Desde el "megapuente" que inició el jueves pasado, la dependencia estatal asignó 2 mil 500 oficiales estatales distribuidos en las cuatro regiones del estado, a fin de atender las celebraciones de Día de Muertos, concentradas principalmente en municipios de la Huasteca potosina por el Xantolo.

      A diferencia de la región huasteca, en la zona metropolitana de San Luis Potosí residentes de colonias populares suelen venerar a la Santa Muerte con bailes o reuniones que inician la madrugada del 2 de noviembre y se desarrollan durante todo ese día.

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      Contrario a la creencia ciudadana, la GCE no realizará operativos específicos en colonias tradicionalmente promotoras de esta deidad, pero mantendrá rondines de vigilancia para corroborar que cumplan con los permisos y autorizaciones de los respectivos municipios.

      Al respecto, Juárez Hernández subrayó que la presencia policiaca a pie y en patrullajes está enfocada en cementerios y Xantolo, incluso, puntualizó que se dispone de recorridos aéreos con un helicóptero.

      Santa Fe, Unidad Habiacional Arbolitos, Pavón, Prados Segunda Sección, El Montecillo, San Felipe, entre otros puntos de la metrópoli potosina, fungen como punto de concentración para celebrar a la imagen cadavérica desestimada por la iglesia católica.

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