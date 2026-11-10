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No hay acercamiento con la Asociación de jubilados, aún: EGC

La asociación surgió luego de que jubilados y pensionados denunciaran suspensiones frecuentes en la atención médica

Por Rolando Morales

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que hasta el momento no ha tenido acercamiento con la recién creada Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de San Luis Potosí, constituida ante las inconformidades por las deficiencias en el servicio médico que reciben los extrabajadores 

      del Ayuntamiento.

      La asociación surgió luego de que jubilados y pensionados, denunciaran suspensiones frecuentes en la atención médica, falta de medicamentos, ausencia de especialistas y retrasos en estudios de laboratorio, problemas que atribuyen al cambio de esquema médico implementado en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento sustituyó el servicio que se ofrecía en las instalaciones de Zenón Fernández y Mariano Jiménez por la aseguradora Plan Seguro.

      Al respecto, Galindo Ceballos justificó la modificación al señalar que obedeció a previsiones legislativas nacionales y defendió que el nuevo esquema representa mejores condiciones para los trabajadores municipales. Como ejemplo, sostuvo que ahora cuentan con un seguro de gastos médicos mayores que permite recibir atención incluso fuera de su horario laboral y en otras entidades del país, algo que, dijo, no estaba contemplado en el modelo anterior.

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      También aseguró que aumentó la cobertura médica para los alrededor de cinco mil trabajadores municipales y sus afiliados, con un universo de entre 15 mil y 18 mil personas. Sin embargo, reconoció que uno de los cambios que generó inconformidad entre jubilados y pensionados tiene que ver con las restricciones para extender ciertos beneficios a familiares, pues explicó que el seguro establece condiciones más estrictas sobre quiénes pueden recibir atención y bajo qué circunstancias.

      El alcalde sostuvo que la base trabajadora activa está satisfecha con el servicio y que el esquema ha funcionado sin mayores repercusiones durante los últimos cinco años, aunque la contratación de la aseguradora ocurrió en febrero de 2025. Añadió que, a diferencia del sistema anterior, ahora existen valoraciones médicas para determinar si los procedimientos, incluidas las cirugías, son necesarios. Pese a las quejas de los jubilados, insistió en que mantiene disposición para atenderlos, aunque hasta ahora no ha buscado directamente a la asociación.

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