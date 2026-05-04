No pagan seguro a familiares de fallecidos

Desde 2019, el Gobierno del Estado mantiene rezagado el pago del Seguro Institucional para los familiares de los empleados que fallecen, dinero que hace tiempo que no se les depositan ni un peso, informó la secretaría general de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elizabeth Bibiana Guerrero Milán.

Gobierno estatal sin acuerdos con aseguradoras para pago de seguros

Explicó que según las obligaciones contraídas por el gobierno, tienen derecho a 40 meses de salario, pero hay un aproximado de 350 deudos que no han recibido el pago del gobierno de 2021 a la fecha, y hay diez casos que están rezagados desde el año 2019, estos últimos desde la administración estatal pasada.

Aseguró que estos últimos casos, tienen relación con que el gobierno estatal anterior que no dio de alta a los pacientes.

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Retraso en pagos afecta a familiares de docentes fallecidos

Dijo que incluso, por ahora, no hay aseguradora y aunque se dice que se está pagando, el Gobierno del Estado no está pagando a ninguno de los deudos, lo que indica que no hay avance de ningún tipo.

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Hay otras prestaciones que incluyen el pago del seguro mutualista, cuotas sindicales y fondo de retiro, que en parte ya les fueron pagadas pero siguen pendientes los depósitos del seguro institucional, ese que de alguna manera nivelaría a familiares que perdieron a una persona que se dedicaba a la docencia o alguna actividad en el sistema educativo.

En los gobiernos anteriores había aseguradoras que permitían la cobertura de esos pagos, pero en la actual no hay acuerdos con aseguradoras para cumplir con el esquema de pagos.