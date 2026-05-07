No pagarán luz doce municipios huastecos

Al menos 12 municipios de la Huasteca potosina no pagarán el servicio de energía eléctrica durante dos meses, como parte de un apoyo federal tras las afectaciones por lluvias severas e inundaciones registradas en octubre de 2025.

SHCP establece tarifa cero para usuarios afectados

De acuerdo con lo publicado el 4 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció una tarifa final de cero pesos para usuarios domésticos en zonas afectadas de cinco estados, entre ellos San Luis Potosí.

En el caso de la entidad potosina, el beneficio aplicará en los municipios de Aquismón, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tampacán, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas y Matlapa, que resultaron con daños por las lluvias e inundaciones ocurridas del 6 al 11 de octubre del año pasado.

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Comisión Federal de Electricidad aplicará el apoyo

El acuerdo establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su carácter de suministradora de servicios básicos, deberá aplicar este apoyo a las personas usuarias del sector doméstico que cuenten con contrato vigente desde el periodo de afectación y que se mantenga activo al momento de la emisión del documento.