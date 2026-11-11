No prevé la STPS conflictos laborales para cierre de año
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A pocas semanas del cierre de año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no prevé un repunte de conflictos laborales en San Luis Potosí por el incumplimiento en el pago de aguinaldos, debido a que las empresas han mostrado disposición para cubrir esta prestación dentro del plazo legal, informó su titular, Crisógono Sánchez Lara.
El funcionario señaló que la dependencia mantiene acercamientos con representantes sindicales y responsables de recursos humanos de distintas compañías para recordarles sus obligaciones laborales y prevenir inconformidades entre los trabajadores durante diciembre.
Aunque descartó un escenario de conflictos generalizados, reconoció que podrían presentarse incumplimientos en casos particulares. Ante ello, pidió a los trabajadores que no reciban esta prestación o detecten irregularidades acudir a la STPS, donde cuentan con personal jurídico para orientarlos y acompañarlos en la defensa de sus derechos.
Sánchez Lara consideró que la disposición entre empresarios y organizaciones sindicales ha contribuido a mantener la estabilidad laboral en la entidad, por lo que confió en que el reparto de aguinaldos transcurra sin mayores contratiempos durante esta temporada.
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Por otra parte, informó que ocho empresas en San Luis Potosí ya comenzaron a implementar la reducción de la jornada laboral, como parte de la transición hacia el esquema de 40 horas semanales, cuya aplicación deberá concretarse gradualmente hasta 2030.
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