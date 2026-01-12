logo pulso
No reducen nómina en CSP

Análisis detallado de la asignación de recursos en servicios personales y sueldos en el presupuesto municipal de Cerro de San Pedro.

Por Samuel Moreno

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
No reducen nómina en CSP

Aunque el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro asegura que para 2026 mantendrá una política de "reducción sustancial del gasto corriente", los números contenidos en su Presupuesto de Egresos reflejan una realidad distinta: más del 74 por ciento del gasto total está destinado precisamente a ese rubro, principalmente a servicios personales, operación administrativa y eventos oficiales.

De acuerdo con el documento oficial, el municipio ejercerá en 2026 un presupuesto de 68.7 millones de pesos, de los cuales 51 millones corresponden a gasto corriente, mientras que apenas 16.6 millones se canalizan a inversión de capital, lo que evidencia una marcada desproporción entre el gasto operativo y el destinado a obra pública y desarrollo tangible.

Uno de los datos que más sobresale es la asignación de 26.6 millones de pesos en servicios personales, que incluye 3 millones de pesos en dietas y 14.3 millones en sueldos base, además de casi 2.9 millones de pesos en gratificaciones de fin de año, cifras elevadas

para un municipio con población reducida y limitada actividad económica.

