“No soy morenista, pero sí obradorista”: Ricardo Gallardo C.

Destacando la recuperación de San Luis Potosí, con una inversión histórica en infraestructura, programas sociales y un proyecto de seguridad sólido, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona llega a la entrega de su primer informe de gobierno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario estatal habla también de la buena relación que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha valido que, incluso, algunos lo incluyen como parte del movimiento que el Mandatario federal morenista encabeza.

“Yo no soy morenista, nunca lo he sido, pero sí he sido obradorista. Siempre he tenido un afecto al Presidente”, precisa.

Asimismo, reitera su propuesta de castración a quienes cometan el delito de violación sexual, así como la pena de muerte a feminicidas y asesinos.

¿Cómo se sienten San Luis Potosí y Ricardo Gallardo tras este primer año de gobierno?

—Estamos muy contentos, fue un año muy productivo y de muchas enseñanzas para el equipo y la ciudadanía, y no por lo que hayamos hecho, sino más bien por lo que se había dejado de hacer durante más de 12 años. En este nuevo gobierno se demostró que sí se puede trabajar. Recuperamos muchos empleos perdidos tras la pandemia, más de 28 mil.

Se trajeron nuevas inversiones al estado, y en el tema de infraestructuras hay algo muy importante: se invirtieron más de 6 mil millones de pesos, cuando en el pasado gobierno, el último año hizo mil 200 millones. Prácticamente hicimos en un año lo que el sexenio pasado hizo en todo su mandato y eso la gente lo vio.

¿Cuáles fueron los cambios a la estrategia de seguridad?

—Cuando nosotros llegamos al estado había 4 mil elementos de la policía estatal, de los cuales sólo mil estaban en la calle, unos 2 mil 500 eran administrativos y 500 elementos estaban asignados a escoltas de políticos, empresarios y de gente poderosa.