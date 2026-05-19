logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“FESTIVAL DEL ASADO”

Fotogalería

“FESTIVAL DEL ASADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

“No tendría que pedir permiso", dice Galindo sobre Fundadores

Destacó que la plaza es municipal y que respetará opiniones técnicas de la CEPC

Por Rolando Morales

Mayo 19, 2026 01:36 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para impedir el uso de la Plaza de Fundadores como sede de transmisión de los partidos del Mundial, luego de que autoridades estatales advirtieran sobre posibles riesgos estructurales en la zona.

El edil capitalino señaló que continúa con la planeación original, debido a que únicamente conoce los señalamientos a través de medios de comunicación y no mediante un documento formal. Indicó que esperará una postura oficial para tomar una decisión definitiva respecto al uso del espacio público.

Galindo Ceballos explicó que no desea entrar en una confrontación sobre competencias entre autoridades, al recordar que la plaza pertenece al municipio mientras que el estacionamiento corresponde al Gobierno del Estado.

LEA TAMBIÉN

"Fundadores presenta daños estructurales", asegura Gallardo

Fue la razón por la que el gobierno estatal reubicó las trasmisiones del Mundial al Estadio Libertad, señaló

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En ese sentido, afirmó que incluso no tendría que solicitar autorización, aunque reiteró que será respetuoso de las opiniones técnicas que emita Protección Civil Estatal.

“Ni siquiera tendría que pedir permiso, claro, soy respetuoso de las manifestaciones públicas que se han hecho respecto del tema, y bueno, pues voy a esperar que oficialmente me digan algo”.

El presidente municipal sostuvo que, en caso de recibir una negativa oficial, buscaría alternativas para garantizar la realización de las actividades relacionadas con el Mundial. No obstante, insistió en que actualmente mantiene la intención de utilizar Fundadores como sede principal.

Asimismo, comentó que evitará politizar el tema y subrayó que áreas como la seguridad pública, el agua y la protección civil deben mantenerse fuera de disputas políticas debido a que un error de cálculo puede poner vidas en riesgo.

El alcalde recordó que durante el festival San Luis en Primavera ya se aplicaron medidas preventivas para el uso de espacios públicos con alta concentración de personas, sin que se registraran incidentes.

Entre esas acciones mencionó la reducción del aforo en Plaza de Armas a tres mil asistentes como medida intermedia de seguridad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“No tendría que pedir permiso, dice Galindo sobre Fundadores
“No tendría que pedir permiso, dice Galindo sobre Fundadores

“No tendría que pedir permiso", dice Galindo sobre Fundadores

SLP

Rolando Morales

Destacó que la plaza es municipal y que respetará opiniones técnicas de la CEPC

Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos
Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos

Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Héctor Serrano señaló que el retraso en la resolución afecta el proceso electoral en el municipio

Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes
Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

SLP

Samuel Moreno

Aseguró que la obra se ejecuta conforme al proyecto técnico establecido

Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras
Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras

Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras

SLP

Redacción

Usuarios de RedMetro deben planear su ruta ante cambios temporales por cierre vialidades en Circuito Potosí.