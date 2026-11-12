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"No todas las muertes son por delincuencia"

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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      Las diferencias de datos sobre homicidios en San Luis Potosí, expuestos por el Inegi y el SESNSP, son incorrectas porque no toda muerte violenta se 

      tipifica como dolosa, atajó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Previo a encabezar el Automotive Connection Potosí en el Centro de Negocios Potosí, alegó que toda la incidencia delictiva en la entidad, es documentada por las Fiscalías Generales del Estado (FGE) y de la República (FGR), y posteriormente al SESNSP.

      En entrevista, declaró que las muertes violentas suscitadas en hechos de tránsito se extienden por una trazabilidad que suele iniciar y concluir en los hospitales, para luego proceder con el registro administrativo.

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      "Todo eso no quiere decir que hayan muerto por consecuencia de delincuencia, sino que son decesos de otro tipo, de otra índole totalmente distintos a uno de violencia, por eso es que los datos son incorrectos los que se están manejando", externó.

      Exteriorizó que, si todas las defunciones registradas en los hospitales se incorporaran al sistema federalizado, el estado obtendría una estadística muy alta relacionada con homicidios.

      La diferencia entre las cifras de homicidios dolosos en San Luis Potosí ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alcanzó en 2025 su punto más alto en 14 años, con una diferencia de 82.1 por ciento entre lo reportado por ambas dependencias.

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