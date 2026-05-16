Nuestro Centro pide a visitantes cuidarse por ola de robos

La presidenta de Nuestro Centro A.C., Mónica Heredia, llamó a visitantes y consumidores a mantenerse atentos durante sus recorridos por el Centro Histórico de San Luis Potosí, al advertir que los robos a transeúnte y a negocios continúan siendo una problemática que afecta a la zona comercial de la capital.

La representante del sector empresarial señaló que las personas distraídas suelen convertirse en objetivos fáciles para quienes buscan cometer delitos, particularmente en espacios con alta concentración de peatones y actividad económica.

"Quienes son amantes de lo ajeno saben perfectamente cuándo una persona está distraída y aprovechan cualquier oportunidad", expresó.

Indicó que desde Nuestro Centro A.C. se mantiene un exhorto permanente para que turistas y familias potosinas permanezcan atentos a su entorno, cuiden sus pertenencias personales y vigilen a menores de edad durante sus visitas al primer cuadro de la ciudad.

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Asimismo, recomendó evitar descuidos con teléfonos celulares, bolsas, carteras o compras realizadas en comercios del Centro Histórico, además de identificar comportamientos sospechosos, como personas que observen o sigan a visitantes por varias calles.

Las declaraciones ocurren en un contexto donde el robo continúa figurando entre los delitos patrimoniales con mayor incidencia en San Luis Potosí. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a octubre de 2025 se contabilizaron 602 denuncias por robo a transeúnte en vía pública y 763 robos a negocio en la entidad, como parte de las 9 mil 542 carpetas iniciadas por distintas modalidades de robo.

Aunque autoridades estatales y municipales han reportado reducciones en algunos indicadores delictivos durante 2025, comerciantes del Centro Histórico insistieron en que la prevención y el autocuidado continúan siendo fundamentales para garantizar una experiencia segura a quienes visitan la principal zona turística y comercial de la capital potosina.