logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nueva norma regulará descargas residuales

Seis municipios y particulares deberán cumplir la disposición

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Nueva norma regulará descargas residuales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), publicó la actualización de la Norma Técnica Ecológica NTE-SLP-AR-001/2026, a fin de que seis municipios con alcance metropolitano y particulares cumplan con el manejo de descarga de aguas residuales a la red de drenaje y alcantarillado.

      En la disposición consideró a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Zaragoza.

      Expuso que se exceptúan del cumplimiento a las descargas de aguas residuales domésticas, pluviales y a las generadas por el sector industrial y/o de servicios que sean distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje separado hasta el punto de salida.

      De acuerdo con el documento, se definen los límites máximos permisibles de contaminantes, donde está considerados diversos parámetros, unidades de medición, promedio mensual y diario, así como muestra simple.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el caso del parámetro grasas y aceites, explicó que el promedio diario se refiere al promedio ponderado en función del caudal y de los valores que resulten del análisis de cada una de las muestras simples tomadas para conformar la muestra compuesta.

      Aclaró que los usuarios industriales y/o de servicios públicos o privados, que no cuenten con el permiso de descarga al momento de entrada en vigor de la Norma, contarán con un plazo máximo de 30 días hábiles, para realizar los trámites correspondientes para obtener el la autorización.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP
        Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP

        Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo mantiene abiertas las puertas para coordinar esfuerzos y mejorar el abasto de agua en la región.

        STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones
        STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

        STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SCJN establece que el derecho de contacto es de los hijos, no de los padres.

        Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP
        Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

        Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

        SLP

        Pulso Online

        La temperatura alcanzará 28 grados este domingo

        Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP
        Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

        Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

        SLP

        PULSO

        Se quejan de la burocracia municipal de varias partes del estado