Nueva sede administrativa de Soledad operará a partir del miércoles

A partir del 13 de mayo, el Ayuntamiento de Soledad comenzará operaciones en la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), un espacio moderno que permitirá brindar atención más ágil, cercana y eficiente para todas las familias.

El nuevo complejo concentrará áreas municipales en un solo lugar, facilitando trámites y fortaleciendo la calidad del servicio público, informó el gobierno municipal.

Las nuevas oficinas están ubicadas en la Avenida San Pedro, cerca de colonia San Francisco.

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