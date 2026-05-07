Nueva sede administrativa de Soledad operará a partir del miércoles
Las nuevas oficinas están ubicadas en la Avenida San Pedro
A partir del 13 de mayo, el Ayuntamiento de Soledad comenzará operaciones en la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), un espacio moderno que permitirá brindar atención más ágil, cercana y eficiente para todas las familias.
El nuevo complejo concentrará áreas municipales en un solo lugar, facilitando trámites y fortaleciendo la calidad del servicio público, informó el gobierno municipal.
Las nuevas oficinas están ubicadas en la Avenida San Pedro, cerca de colonia San Francisco.
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Redacción
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