Nuevo juez labora con “guaruras”
Abogados postulantes consideran que alguien debe explicarle la naturaleza de su cargo
Un nuevo juez de la materia familiar llega con escoltas a su trabajo. Se trata de la primera vez que una persona que ostenta un cargo de esa naturaleza posee custodia personal.
Usuarios de sus servicios explican que es muy probable que su inexperiencia no le permita entender que no se trata de un magnate, de un fiscal o de un jefe de la policía de investigación.
De manera adicional, ya comienza a notarse la inexperiencia procesal de los nuevos jueces, que en ocasiones tardan en resolver hasta un simple acuerdo.
Abogados postulantes explicaron que desde que comenzaron a generarse las adscripciones, apareció un juzgador que llega con equipos de seguridad, cuando su papel únicamente es el de juez.
Por otra parte, han encontrado jueces que tardan en elaborar los procedimientos, olvidan algunos requisitos de documentación, se saltan procedimientos o no tienen habilidades para continuar de inmediato con la actividad jurisdiccional.
En el caso del juez de lo familiar, explicaron que la presencia de “guaruras” pudiera dar a entender que el funcionario no ha entendido qué clase de función está cumpliendo. Criticaron que no se trata de una persona que ostente alguna labor que requiera la protección adicional, por no tratarse de algún empresario o de alguna persona con un trabajo de alto riesgo y tampoco se trata de alguien que esté sujeto a protocolos de protección especial.
Los litigantes pidieron mayor sentido común al juez, porque el hecho de que se presente con custodia personal genera temor entre los justiciables, quienes en ocasiones son personas mayores que acuden con niños.
