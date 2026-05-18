Nuevo mando militar en SLP; Gallardo promete coordinación

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, participó este lunes en la ceremonia de toma de protesta, protesta de Bandera y posesión del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal reiteró el compromiso de mantener la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para reforzar las acciones de seguridad en el estado.

Gallardo Cardona afirmó que el trabajo conjunto entre las corporaciones estatales y federales ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad pública en las cuatro regiones de la entidad, además de fortalecer los operativos permanentes en los límites con otros estados.

El gobernador señaló que con la llegada del nuevo comandante militar se buscará continuar con una agenda de trabajo enfocada en prevención, vigilancia y combate a la delincuencia.

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Además, sostuvo que San Luis Potosí se mantiene entre las cuatro entidades más seguras del país, gracias a la estrategia de seguridad implementada en coordinación con las fuerzas federales.

En el evento, también reconoció el trabajo del comandante saliente, Roberto Bernal Benítez, a quien agradeció su respaldo durante su gestión en la entidad.

Finalmente, Gallardo Cardona aseguró que continuará el fortalecimiento de las policías municipales en coordinación con los ayuntamientos, con el objetivo de consolidar corporaciones más capacitadas y cercanas a la ciudadanía.