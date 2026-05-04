Número de policías capitalinos, aún debajo de estándar nacional

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital abrió una nueva convocatoria para incorporar cadetes a la corporación, con el objetivo de fortalecer su estado de fuerza, aunque aún se mantiene por debajo del estándar nacional recomendado.

El titular de la dependencia, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento hay cerca de 120 personas interesadas en ingresar a la academia, cuya próxima generación iniciará en junio con la meta de formar a 200 nuevos elementos.

El funcionario señaló que el reclutamiento ha mostrado avances en comparación con administraciones anteriores, al registrar un crecimiento del 16 por ciento en generaciones desde 2021, mientras que en gobiernos pasados se reportaba una disminución cercana al 7 por ciento. De concretarse la meta de este año, la corporación sumaría 200 policías adicionales, manteniendo la tendencia de graduar nuevos cadetes de manera anual para incrementar la presencia operativa en la ciudad.

A pesar de estos avances, Villa Gutiérrez reconoció que el municipio aún no alcanza el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente, la capital ha pasado de 1.2 a 1.4 elementos por cada mil habitantes, lo que refleja un progreso gradual, aunque todavía insuficiente.

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En paralelo, la corporación enfrenta un proceso constante de jubilaciones. En los últimos cuatro años se han retirado alrededor de 90 elementos, y se prevé una nueva jubilación a finales de este mes, con más casos en proceso que deberán ser avalados por Cabildo.