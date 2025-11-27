Observa el IFSE "huachicoleo" en parquímetros
Lecourtuois López señaló que discrepancia de unos 400 mil pesos en los ingresos y lo reportado
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) señaló que identificó una diferencia de aproximadamente 400 mil pesos entre los ingresos reportados por los parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí y lo que se constató en la fiscalización correspondiente al ejercicio 2024.
Rodrigo Lecourtuois López, titular del IFSE, explicó que la revisión implicó verificar cada recibo emitido por los equipos, un proceso manual que resultó especialmente laborioso debido a que los dispositivos son antiguos. "Contabilizar diariamente todos los recibos durante todo un año es un trabajo titánico. Es revisar recibo por recibo que da ese parquímetro", explicó,
Además, comparó la situación con "robo hormiga", al detallar que la suma se compone de faltantes pequeños: "A ver cuánto te faltó aquí dos pesos, aquí tres pesos, diez o quince o veinte pesos. Pero de todos se junta un monto".
Lecourtuois señaló que la observación seguirá vigente mientras no exista documentación que justifique la diferencia detectada. "Si no nos entregan documentación comprobatoria que justifique que no se reportó todo el monto...", dijo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Advirtió que será difícil que el municipio logre solventar la irregularidad y agregó que, aunque el proceso de solventación está en curso, es complicado y es poco probable que se regularice en el corto plazo.
Aclaran observaciones del IFSE a parquímetros
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento trabaja en aclarar las observaciones hechas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre el si...
no te pierdas estas noticias
Observa el IFSE "huachicoleo" en parquímetros
Ana Paula Vázquez
Lecourtuois López señaló que discrepancia de unos 400 mil pesos en los ingresos y lo reportado
Inauguran colector pluvial en Acceso Norte
Flor Martínez
El alcalde de Soledad reveló más planes de obras de infraestructura para el próximo año
"Partidos continúan usando a mujeres como 'presta nombres'"
Ana Paula Vázquez
Berenice Castillo señala a los institutos políticos por aparentar que son incluyentes