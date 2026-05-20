"Ocurrencia", buscar que Morena pierda registro: García Castillo

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, calificó como una “ocurrencia” la intención de actores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de buscar que se le retire el registro a Morena, al asegurar que se trata de una reacción derivada de la debilidad política de la oposición.

Durante una entrevista, el legislador sostuvo que el poder en México reside en la ciudadanía, por lo que ningún partido puede sustituir esa decisión. “El poder reside en el pueblo. Lo único que puede quitarnos el poder, porque el poder es momentáneo, es la gente, es el pueblo”, expresó.

García Castillo señaló que los señalamientos y propuestas contra Morena forman parte de una estrategia de desgaste político. “Creo que ya están muy mal, porque van a perder el registro, entonces ya andan desesperados”, dijo.

El legislador también criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por acudir a Estados Unidos a solicitar respaldo político, al considerar que debería privilegiar el diálogo con la ciudadanía mexicana. “Yo no veo correcto que un dirigente de un partido político del PRI vaya a Washington a pedir cobijo… los invito a que vayan a un pueblo, a una comunidad indígena y que informen lo que andan haciendo”, señaló.

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Finalmente, calificó como “injustificable” cualquier intento de intervención extranjera en la vida política del país y llamó a la unidad de la ciudadanía por encima de partidos e ideologías, al afirmar que “en México los problemas los resuelven los mexicanos”.