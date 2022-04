Ofertan en redes sociales licencias apócrifas para venta de alcohol

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 31 (EL UNIVERSAL).- La venta desmedida de alcohol que se registra en bares, restaurantes y otros negocios de distintos puntos de la capital de San Luis Potosí se deriva de la comercialización en redes sociales de licencias falsas para la "autorización" de este efecto, denunció este día el presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, Roberto Pinto de la Madrid.

Y es que, a decir del líder empresarial, mediante las distintas redes sociales se han detectado al menos siete casos distintos donde se ofrecen licencias o permisos apócrifos para la venta de bebidas alcohólicas, situación que ya ha sido notificada a la autoridad municipal, así como a la Secretaría de Gobernación para que se hagan las verificaciones correspondientes.

"Lamentamos que en redes sociales se venden licencias o permisos para bebidas alcohólicas y ese es un negocio ilícito y pedimos que eso no siga ocurriendo. Se ofrecen en redes sociales y se venden como si estuvieras comprando una paletas. Nosotros hemos denunciado siete casos", mencionó.

En este sentido explicó que tras dialogar con las autoridades, se aclaró que son licencias falsas que no fueron otorgadas por el ayuntamiento ni ninguna otra autoridad competente, por lo que exhortó a quienes están interesados en abrir un establecimiento con la venta de bebidas alcohólicas a realizarlo por las vías legales mediante las autoridades correspondientes.

Pinto de la Madrid señaló que en la mesa de diálogo con autoridades del ayuntamiento de San Luis y del gobierno del estado, a través de las secretarías de Finanzas y Gobernación, se acordó trabajar de forma conjunta para que las decisiones que se implementen para el desarrollo y ordenamiento de la vida nocturna y esparcimiento social, sea de la mano entre instituciones y sociedad organizada.

Entre los acuerdos pactados destacan: compromiso por parte de los establecimientos para la moderación del ruido, desalojo total de los centros de consumo a las 03:00 horas de la mañana.

En contraparte, las autoridades se comprometieron a abrir las puertas de las dependencias para la regularización de los rezagos en materia de licencias de funcionamiento, uso de suelo y venta de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación.

La autoridad municipal, por su parte, se comprometió a poner un freno inmediato al otorgamiento de licencias provisionales a negocios que no cumplan con los requisitos para su funcionamiento, ya que durante los cierres comerciales suscitados a raíz de la crisis epidemiológica proliferaron centros de consumo sin regulación alguna y que hoy pretenden hacerse pasar por comercios legalmente establecidos.