Ofertan trasporte de carga de última generación

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Decenas de expositores iniciaron los encuentros de negocios, que buscan convencer a permisionarios de transporte público y operadores de transporte foráneo y del autotransporte de carga, de la adquisición de vehículos de última generación.

Los panelistas que exponen sus experiencias en el Centro de Negocios Potosí, de manera paralela a la reunión de negocios del evento TransPotosí Summit inaugurado este miércoles, advierten de la necesidad es mejorar el clima de seguridad y la capacitación tanto a operadores como a transportistas para el correcto manejo de los seguros de siniestros.

Los participantes en el foro en diferentes conferencias magistrales, advirtieron de la necesidad de fortalecer la cultura de la alta dirección, es decir que permita la organización de la productividad, de la logística, de la actividad diaria y de la calidad y mejora continua, como parte de la integración de equipos de alto rendimiento.

Miguel Ángel Bres García vicepresidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), pidió reflexionar que el Bajío se encuentra en una amplia gama de elementos para fortalecer la competitividad del autotransporte de carga, sobre todo para asegurar su futuro, la zona central del país ofrece múltiples posibilidades para dar fuerza a la logística.

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