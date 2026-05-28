Oficial mayor del Congreso cobija a sus allegados

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Alejandra Pérez Pérez, nuera de Dolores García Román, aparece en transparencia con sueldo superior a 25 mil pesos. La Oficialía Mayor del Congreso del Estado, encabezada por Dolores Eliza García Román, "Lolita", quedó bajo señalamientos de trabajadores por presuntas basificaciones fast track a colaboradoras cercanas, incluida una pariente directa adscrita a la misma área administrativa del Poder Legislativo.

Denuncias por basificaciones rápidas en Oficialía Mayor

Se trata de Alejandra Pérez Pérez, identificada por trabajadores como nuera de García Román, quien aparece en información pública de transparencia como Analista Administrativo en Oficialía Mayor, con percepciones mensuales superiores a 25 mil pesos.

También figura Irma Aracely Gallardo Báez, registrada como Auxiliar General en el área de Comisiones, con ingresos cercanos a los 30 mil pesos mensuales.

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Otro caso señalado es el de Laura Araceli Villalobos Castillo, de profesión enfermera, quien aparece también como Auxiliar General, con percepciones cercanas a los 29 mil pesos.

Reclamos por nepotismo y creación de plazas

Según trabajadores inconformes, Villalobos Castillo habría recibido base laboral con pocos días dentro del Congreso y se le habría creado un espacio específico, pese a que anteriormente no existía una plaza formal de enfermería en la estructura legislativa.

Los denunciantes aseguran además que la empleada prácticamente no realiza labores médicas dentro del Congreso, pues presuntamente atiende asuntos y encargos relacionados directamente con "Lolita", actual Oficial Mayor y exdiputada local del Partido Verde.

"Mientras unos tienen años esperando una base, a otros les crean plazas y les resuelven todo en semanas", reclamó personal inconforme bajo condición de anonimato.

García Román ya había sido señalada previamente por la presencia de familiares en otras áreas del servicio público, luego de que trabajadores indicaran que sus hijos laboran en la alcaldía de Soledad y en dependencias del Gobierno del Estado.