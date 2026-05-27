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Ofrece Gobierno un millón de pesos para dar con desaparecidos

El gobernador Ricardo Gallardo entregó equipamiento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Por Rubén Pacheco

Mayo 27, 2026 12:15 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      Se otorgará un millón de pesos, a quien brinde información corroborada sobre personas desaparecidas desde antes del 2020, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Después de entregar equipamiento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y recibir la certificación del laboratorio de genética forense, exteriorizó que el incentivo se entregará por persona que sea localizada, derivado de la aportación de información.

      Explicó que la Secretaría General del Gobierno (SGG) firmará un acuerdo con los colectivos, cuyo contenido definirá los lineamientos para la entrega del recurso económico.

      Consideró que muchas veces determinadas personas cuentan con datos, sin embargo, no la divulgan por temor y o porque son culpables de la desaparición.

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      Afirmó que, de acuerdo con la CEBP, se tiene efectividad de alrededor del 90 por ciento en la localización de personas desaparecidas y no localizadas en la presente administración.

      En entrevista, destacó la colaboración de los colectivos y asociaciones civiles, pues debido a sus prospecciones se logran ubicar indicios de restos humanos en fosas clandestinas.

      "La idea es sumar a todas las autoridades municipales y estatales, a las diferentes asociaciones y colectivos a que nos volquemos a buscar todo lo que está detrás del 2020. Tenemos muchos casos que no se han resuelto, que no se encuentran y que se ha perdido el interés de muchas autoridades", remató.

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