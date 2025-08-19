logo pulso
SLP

Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas

También se prevé la llegada instituciones bancarias y restaurantes, explicó Andrade Ovalle

Por Flor Martínez

Agosto 19, 2025 01:02 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

La llegada y expansión de diversas inversiones en Soledad han permitido la generación de empleos, señaló el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, quien detalló que uno de los casos más destacados es la de las empresas Suacero y Apelsa.

Explicó que la primera se encuentra en proceso de expansión, con la apertura de hasta 250 nuevas plazas para perfiles técnicos y operativos.

La empresa, ubicada en el corredor industrial de la carretera a Matehuala, ofrecerá diversas vacantes para los soledenses.

A esta inversión se suma el proyecto de Apelsa, que contempla la creación de alrededor de 300 empleos adicionales antes de que finalice el año, como parte de una ampliación en sus líneas de producción.

Dijo que lo anterior no solo incrementa el personal contratado, sino que garantiza mayor estabilidad laboral para los trabajadores y la confianza del sector productivo.

Recordó que recientemente fue inaugurada una reconocida cadena internacional de cafeterías y, en breve, abrirán dos sucursales de Carl´s Jr., además de instituciones bancarias y restaurantes de prestigio nacional e internacional.

