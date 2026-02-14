logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Omisión de Interapas afecta a las colonias

Más de una semana sin agua en colonias de Soledad por falla en pozo, según Interapas y vecinos.

Por Rolando Morales

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Omisión de Interapas afecta a las colonias

A diferencia de otras ocasiones en las que el organismo operador de agua Interapas informa sobre las fallas en los pozos, situación que deriva en la interrupción del suministro de agua, habitantes de por lo menos dos colonias de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez afirmaron que pese a contar con información sobre la falla de la infraestructura hídrica, la autoridad no ha confirmado tal hecho.

Interapas no confirma fallas en pozos al norte de la ciudad

En el caso de la capital, habitantes de la colonia Las Terceras, los cuales se manifestaron durante la presente semana por la falta del suministro de agua, fueron atendidos por funcionarios del Interapas los cuales reconocieron que el pozo ubicado en la calle Jaime Sordo y en la colonia Pedroza se encuentran fuera de servicio.

Sin embargo, pese a esta situación, Interapas no ha confirmado la falla de los pozos ubicados al norte de la ciudad por ninguno de sus canales oficiales, ni ha emitido ningún comunicado al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Falla en equipo de bombeo afecta suministro en Soledad de Graciano Sánchez

Mientras que en el caso de la colonia Azaleas y El Polvorín en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez llevan más de una semana y media sin suministro de agua derivado de una falla en el equipo de bombeo del pozo que suministra a la zona, situación que fue confirmada tanto por los representantes vecinales y personal de las oficinas del Interapas ubicadas en la avenida de los Pinos.

De igual forma, en este caso tampoco se informó por medio de los canales oficiales del Interapas ninguna falla del pozo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales
    Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

    Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

    SLP

    Redacción

    El accidente ocurrió a las 16:00 horas; no hubo personas lesionadas.

    Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC
    Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

    Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

    SLP

    Rubén Pacheco

    Se han detectado siete casos en la entidad, la mayoría son importados

    Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)
    Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

    "Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Evitó declarar más sobre su "destape", pues aseguró que hoy está concentrada en el Senado

    Todavía falta tiempo, dice Torres Sánchez sobre su destape
    Todavía falta tiempo, dice Torres Sánchez sobre su destape

    "Todavía falta tiempo", dice Torres Sánchez sobre su "destape"

    SLP

    Rubén Pacheco

    "Estoy muy contento donde actualmente estoy", señaló el secretario de Gobierno