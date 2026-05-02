Opta la UASLP por estrategia de contención del gasto: Zermeño

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha optado por una estrategia de contención del gasto y apoyo directo a su comunidad estudiantil para enfrentar la presión presupuestal de los últimos años, aseguró el rector Alejandro Zermeño Guerra.

En entrevista, el rector reveló que, pese a los escenarios inflacionarios registrados incluso durante la pandemia, la institución ha mantenido sin incremento las cuotas estudiantiles durante cinco años consecutivos, lo que en términos reales representa una disminución de entre 20 y 22 por ciento en el costo para los alumnos.

"Ni siquiera se ha ajustado conforme a la inflación reconocida. Hubo momentos en que se reportaba un 4 por ciento, pero la inflación real era del 11 o 12 por ciento y aun así no se modificaron las cuotas", explicó.

Este enfoque, alineado con la política federal de avanzar hacia la gratuidad educativa, ha implicado sacrificios internos importantes. Entre ellos, destacó que en el mismo periodo no se han otorgado incrementos salariales a mandos medios y superiores, además de la eliminación de gastos considerados no esenciales.

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"Se quitaron celulares institucionales, se redujo significativamente la flota de vehículos de funcionarios y se han hecho diversos ajustes para fortalecer las finanzas universitarias", detalló.

Zermeño Guerra reconoció que estas medidas han generado presión en áreas directivas y administrativas, sin embargo, subrayó que el objetivo ha sido proteger la economía de la comunidad universitaria, particularmente de los estudiantes.

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En este contexto, afirmó que la universidad continuará reforzando sus mecanismos de ahorro y eficiencia financiera para evitar escenarios críticos como los registrados en años recientes, sin depender exclusivamente de convenios con la federación o el estado.

La estrategia, insistió, busca mantener la viabilidad operativa de la UASLP sin trasladar el costo a los alumnos, en un entorno donde la demanda de educación superior y las restricciones presupuestales siguen en aumento.