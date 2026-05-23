Organizaciones exigen transparencia tras detenciones en SLP

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Diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión manifestaron preocupación por las recientes detenciones a comunicadores y creadores de contenido en San Luis Potosí, así como por la posible aplicación de delitos vinculados al uso de la inteligencia artificial e identidad digital.

Detenciones y casos documentados

A través de su pronunciamiento conjunto, organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica, Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas, señalaron que en las últimas 48 horas se documentaron detenciones y órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a medios digitales y redes sociales en la entidad.

Entre los casos mencionados se encuentra el de eladministrador de la página "Código Rojo" en Ciudad Valles, quien fue detenido el pasado 21 de mayo.

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De acuerdo con el posicionamiento, familiares denunciaron que la detención habría sido realizada por presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado y posteriormente trasladado a la capital potosina. Las organizaciones indicaron que hasta el momento no cuentan con información clara sobre su situación jurídica.

El documento también refiere a la detención de la directora de la página "San Wicho Times", así como de una funcionaria del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Según lo informado, ambas fueron detenidas el 21 de mayo y posteriormente un juez les dictó prisión preventiva oficiosa.

Fiscalía y acusaciones por identidad digital

En un comunicado público, la Fiscalía General del Estado informó que las imputaciones corresponden al delito contra la identidad de las personas.

La dependencia señaló que las acusadas presuntamente utilizaron elementos visuales y narrativos para construir contenidos digitales con apariencia de autenticidad, lo que habría generado afectaciones a la imagen y reputación de una persona denunciante.

Las organizaciones firmantes indicaron que familiares de las detenidas también recibieron información relacionada con posibles investigaciones por uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial.

Investigaciones y órdenes de aprehensión adicionales

El pronunciamiento también menciona la existencia de posibles órdenes de aprehensión contra otras personas vinculadas a medios y plataformas digitales.

De acuerdo con las organizaciones, las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video en redes sociales en el que supuestos integrantes del crimen organizado mencionan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la Guardia Civil Estatal.

Las agrupaciones señalaron que, de confirmarse que las investigaciones derivan de dicho contenido, sería necesario revisar la temporalidad de la aplicación de la norma, debido a que las reformas al Código Penal estatal fueron aprobadas en noviembre de 2025.

Solicitudes de respeto al debido proceso

Las organizaciones consideraron que los casos deben analizarse bajo estándares de libertad de expresión, debido proceso y proporcionalidad.

Asimismo, solicitaron a las autoridades estatales garantizar transparencia sobre la situación jurídica de las personas detenidas, así como evitar el uso indebido del derecho penal en casos relacionados con expresiones o contenidos digitales.

El posicionamiento también fue firmado por Propuesta Cívica, CIMAC y la Red Nacional de Periodistas.