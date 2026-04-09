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P. C. amenaza con clausura a Plaza San Luis

El complejo comercial tiene pendientes varias acciones correctivas

Por Rubén Pacheco

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
P. C. amenaza con clausura a Plaza San Luis

De mantenerse la negativa de acatar las disposiciones en la materia, se procedería a clausurar la plaza San Luis, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Acciones de la autoridad

Advirtió que la medida administrativa podría aplicarse, hasta en tanto no cumpla con las condiciones de seguridad para los consumidores, es decir, entregar una memoria de cálculo, dictámenes estructurales y eléctrico, salidas de emergencia y su señalización, así como capacitaciones en primeros auxilios a su personal.

Detalles confirmados

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En entrevista, contextualizó que la empresa particular acumula dos sellos de clausura, una por el desprendimiento del techo y otra por la ruptura de una ventana de vidrio, irregularidades ya solventadas, sin embargo, mantienen su incumplimiento en documentación sobre las demás obligaciones.

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