P. C. amenaza con clausura a Plaza San Luis
El complejo comercial tiene pendientes varias acciones correctivas
De mantenerse la negativa de acatar las disposiciones en la materia, se procedería a clausurar la plaza San Luis, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Acciones de la autoridad
Advirtió que la medida administrativa podría aplicarse, hasta en tanto no cumpla con las condiciones de seguridad para los consumidores, es decir, entregar una memoria de cálculo, dictámenes estructurales y eléctrico, salidas de emergencia y su señalización, así como capacitaciones en primeros auxilios a su personal.
Detalles confirmados
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En entrevista, contextualizó que la empresa particular acumula dos sellos de clausura, una por el desprendimiento del techo y otra por la ruptura de una ventana de vidrio, irregularidades ya solventadas, sin embargo, mantienen su incumplimiento en documentación sobre las demás obligaciones.
no te pierdas estas noticias
Reportan 90% de control en incendio; calidad del aire no representa riesgo
Redacción
Persistirán efectos de humo en Villa de Pozos, Jassos y colonias cercanas
Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial
Redacción
Ayuntamiento afirma que sería solo la portada la que confunde Río Españita con Río Santiago
Promueven "San Luis más verde"... en lona plástica en pleno Centro
Redacción
Propaganda política contrasta con material contaminante