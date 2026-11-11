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Padres de familia inconformes cierran la Av. Constitución

Por Rolando Morales

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Padres de familia inconformes cierran la Av. Constitución
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      Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Satélite, bloquearon la avenida Constitución para exigir la intervención de las autoridades ante el colapso del drenaje del plantel, problemática que, aseguraron, persiste desde hace dos años sin que se concrete una solución.

      Los inconformes señalaron que, durante la temporada de lluvias, las aguas negras salen a la calle y generan malos olores que también afectan las instalaciones escolares. Indicaron que han presentado reportes ante distintas instancias, entre ellas Interapas y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pero el problema continúa sin resolverse debido a que las dependencias se han deslindado de su atención.

      Durante la manifestación, personal de Interapas acudió a la zona con la intención de ingresar un camión Vactor para realizar trabajos de desazolve; sin embargo, señaló la necesidad de que el plantel regularice primero su situación ante la SEGE para poder avanzar en la atención del problema. Los padres explicaron que anteriormente se les había solicitado formalizar un contrato para conectar la escuela a la red pública de drenaje y cubrir cinco años de pagos atrasados por el servicio 

      y mantenimiento.

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      Advirtieron que las condiciones sanitarias ya han repercutido en la salud de los estudiantes, pues aseguraron que existen reportes de menores que han presentado náuseas y enfermedades relacionadas con los malos olores que salen de los sanitarios. Algunos incluso han requerido atención médica y medicamentos. Mientras tanto, las cuotas voluntarias que recibe la escuela se destinan a pagar desazolves periódicos, trabajos que deben realizar por cuenta propia y que representan un gasto constante.

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