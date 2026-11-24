Padres demandan reforzar seguridad en las escuelas
Piden mejorar alumbrado y colocación de señalética
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Madres y padres de familia de la Escuela Primaria "Sebastián Contreras García", ubicada en el sector de Villas del Sol, pidieron al gobierno de Villa de Pozos que se mejoren las condiciones de seguridad en los alrededores del plantel mediante un mejor alumbrado, repavimentación de calles y colocación de más señalética vial.
Lo anterior, porque a pesar de situarse en vialidades interiores de la colonia, hay automovilistas que no respetan el carácter escolar de la zona.
Los tutores reconocieron que la institución ha recibido respaldo tanto de autoridades municipales como estatales en diferentes momentos, mediante apoyos para mantenimiento y conservación de las instalaciones, entre ellos la entrega de pintura para mejorar la imagen del plantel.
Sin embargo, señalaron que las principales necesidades actualmente se encuentran fuera de la escuela, en el entorno por el que diariamente transitan cientos de estudiantes y sus familias.
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Entre las problemáticas más visibles mencionaron el escaso funcionamiento del alumbrado público en calles cercanas, así como el deterioro de la carpeta asfáltica en vialidades como San Rafael, Bonaire y Santa Rosa, donde baches y superficies desgastadas complican la movilidad y generan riesgos para automovilistas y peatones.
Solicitaron la instalación de boyas, cruces peatonales mejor señalizados y más indicadores viales que recuerden a los conductores la obligación de reducir la velocidad y circular con precaución al encontrarse en una zona escolar.
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