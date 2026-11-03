Panteones de SGS registran gran afluencia
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Los panteones municipales y particulares de Soledad de Graciano Sánchez, registraron una importante afluencia este 2 de noviembre, Día de Muertos, con cientos de familias que acudieron a limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos entre flores, música, velas y recuerdos.
En el panteón El Jardín del Perpetuo Recuerdo, ubicado en la colonia El Morro, la llegada de visitantes aumentó conforme avanzó la mañana.
Aunque durante las primeras horas se observaba poca gente, para el mediodía un mayor número de familias recorría los pasillos del camposanto para colocar flores de temporada en las lápidas de sus difuntos.
Entre el naranja del cempasúchil, el púrpura de la mano de león, el blanco de los crisantemos y el rojo de las rosas, las tumbas se llenaron de color. Con cuidado, los familiares acomodaban los ramos y arreglos florales como una muestra de cariño hacia quienes se adelantaron en el camino.
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Las tumbas de los niños tampoco quedaron fuera de esta tradición. Rehiletes, peluches, globos y flores adornaban los espacios donde descansan los más pequeños, mientras sus familiares acudían para recordarlos y mantener vivo su recuerdo.
La música también formó parte de la jornada. Dúos y tríos de músicos, acompañados de guitarras y acordeones, recorrían los cementerios para ofrecer sus servicios a las familias.
Entre las melodías más solicitadas se encontraban "Te vas, ángel mío", "Amor eterno", "Nadie es eterno" y "Un puño de tierra", por mencionar algunas de las canciones que acompañan el recuerdo de quienes ya no están.
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