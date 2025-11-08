logo pulso
Paros técnicos afectan salarios de trabajadores

Por Martín Rodríguez

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Paros técnicos afectan salarios de trabajadores

Los paros técnicos están afectando a los trabajadores porque en algunos casos, se han tenido que hacer hasta sin goce de salario, aseguró Daniel Escobedo Uribe, presidente de la la Asociación Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (Aderiac)

Comentó que si la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tiene datos de 200 empresas que llevan algunos paros de actividades o reducción de jornadas laborales, está en lo cierto porque su fuente se alimenta de la vida sindical. 

Añadió que los paros técnicos sí están afectando a los trabajadores, por qué se han tenido que hacer sin goce de salario, otras están pagando el 50 por ciento de sueldo, hay otras que las cambian por periodos vacacionales, y cada cual maneja la estrategia de manera distinta. 

Añadió que todos los casos planeados por las empresas deben ser tratados a través de los sindicatos, de manera que se busque el mejor manejo posible de esos paros técnicos, con el fin de no reducir el mercado de personal y que los empleos se mantengan activos. 

Agregó que según los números del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, San Luis Potosí comenzó 2025 en su primer trimestre con un incremento de 1.8 por ciento de plazas ocupadas, disminuyó 1 por ciento en el segundo cuarto de año, y en el tercer cuatrimestre volvió a aumentar 1 por ciento.

“En números reales no es ningún incremento igual al del primer trimestre del año, pero se espera el repunte en todas las empresas de servicios, para finales del año”.

Añadió que van a terminar 2025 con el mismo número de empleos que en el primer trimestre. Sin embargo se debe tomar en cuenta el factor de que la economía de San Luis Potosí va a crecer muy poco o no va a crecer

