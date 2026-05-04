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Parquímetros sí cobran este lunes en SLP

La suspensión escolar no implica que se suspenda el cobro en los espacios regulados por parquímetros.

Por Redacción

Mayo 04, 2026 11:16 a.m.
A
Parquímetros sí cobran este lunes en SLP

Aunque este lunes no hay clases para estudiantes de educación básica, el servicio de parquímetros sí opera con cobro normal en San Luis Potosí, de acuerdo con el Reglamento del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública.

La confusión surgió porque este lunes 4 de mayo fue considerado día de descanso escolar, mientras que el martes 5 de mayo sí habrá clases, pese a tratarse de una fecha cívica por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Sin embargo, el artículo 17 del reglamento municipal establece que el pago por el uso de cajones controlados por parquímetros se realizará en el horario, días y zonas establecidos por la autoridad, por lo que la suspensión de clases no implica automáticamente la suspensión del cobro.

En ese sentido, automovilistas que utilicen espacios regulados en la vía pública deberán cubrir la tarifa correspondiente para evitar sanciones.

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