Partidos, son responsables de sus candidatos: Ceepac

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, afirmó que los partidos políticos son responsables de los perfiles que postulan a cargos de elección popular, en medio de la discusión sobre la iniciativa que busca aplicar pruebas de control de confianza a aspirantes en San Luis Potosí.

Luego de que en el Congreso del Estado se presentara una propuesta para exigir evaluaciones psicológicas, poligráficas y toxicológicas a quienes busquen contender por la gubernatura, diputaciones o ayuntamientos, Blanco López sostuvo que los institutos políticos también deben asumir responsabilidad sobre la selección de candidaturas.

"Los partidos políticos también tienen una responsabilidad en esa selección de candidaturas", declaró la consejera presidenta, quien señaló que las fuerzas políticas deben postular perfiles "honorables" y con apego a la legalidad.

Sobre la iniciativa, indicó que desde el Ceepac se observa como una propuesta orientada a fortalecer la confianza ciudadana, aunque advirtió que cualquier reforma electoral deberá respetar los preceptos constitucionales y los criterios jurisdiccionales existentes para evitar cargas excesivas hacia ciertos perfiles de candidaturas, como personas indígenas, personas con discapacidad o candidaturas independientes.

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La iniciativa fue presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés y plantea crear una certificación obligatoria emitida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) -organismo público desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del Estado- para quienes aspiren a cargos de elección popular. El requisito incluiría evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y de entorno social y económico.