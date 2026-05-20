Patronato de Bomberos anuncian "compra histórica" de equipo
El presidente del patronato, Eduardo Moreno Vellido, destacó la importancia de la inversión.
Por primera vez, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos hizo "una compra histórica" de más de 5 millones de pesos, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato.
El equipo era requerido ante los incendios recientes de grandes dimensiones, como los de las tarimeras o de polímeros, la vidriera y otras, que han costado un aproximado de cien mil pesos.
Señalaron que buscarán la manera de generar otros mecanismos de colecta para el refuerzo y la sostenibilidad de la institución de ayuda.
El equipo adquirido consta de máscaras de respiración autónoma, de equipos para combatir incendios, equipo para trabajar con incendios forestales y de pastizales, herramientas diversas, uniformes de diario, motosierras, mangueras y todos los aditamentos para el uso de las mangueras.
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Moreno Vellido dijo que para el segundo semestre de 2026 se espera lograr encontrar los mecanismos con el sector empresarial para apoyar a la corporación.
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