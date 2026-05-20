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Patronato de Bomberos anuncian "compra histórica" de equipo

El presidente del patronato, Eduardo Moreno Vellido, destacó la importancia de la inversión.

Por Martín Rodríguez

Mayo 20, 2026 09:22 a.m.
A
Patronato de Bomberos anuncian compra histórica de equipo

Por primera vez, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos hizo "una compra histórica" de más de 5 millones de pesos, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato.

El equipo era requerido ante los incendios recientes de grandes dimensiones, como los de las tarimeras o de polímeros, la vidriera y otras, que han costado un aproximado de cien mil pesos.

Señalaron que buscarán la manera de generar otros mecanismos de colecta para el refuerzo y la sostenibilidad de la institución de ayuda.

El equipo adquirido consta de máscaras de respiración autónoma, de equipos para combatir incendios, equipo para trabajar con incendios forestales y de pastizales, herramientas diversas, uniformes de diario, motosierras, mangueras y todos los aditamentos para el uso de las mangueras.

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Moreno Vellido dijo que para el segundo semestre de 2026 se espera lograr encontrar los mecanismos con el sector empresarial para apoyar a la corporación.  

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