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PC: a la baja, los accidentes con fuegos pirotecnicos

Por Samuel Moreno

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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PC: a la baja, los accidentes con fuegos pirotecnicos
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      Los accidentes relacionados con el uso de pirotecnia entre menores de edad en San Luis Potosí disminuyeron 78% durante los últimos 10 años, de acuerdo con estadísticas de la Dirección de Protección Civil Municipal, informó su titular, Alejandro Polanco Acosta, quien señaló que mantendrán las acciones preventivas ante el incremento en la venta y uso de estos productos durante las fiestas decembrinas.

      El funcionario indicó que para el cierre de 2026, reforzarán los operativos de supervisión en los puntos autorizados de venta y la detección de establecimientos clandestinos, además de vigilar la comercialización de artefactos prohibidos a través de redes sociales.

      Explicó que los comerciantes deberán contar con permisos personales e intransferibles, así como con capacitación vigente. Cada punto de venta tendrá que disponer de dos personas autorizadas y cumplir con las medidas de seguridad establecidas. Quienes incumplan estas disposiciones se exponen al decomiso de la mercancía y a que sus casos sean turnados a las autoridades correspondientes.

      Como antecedente, Polanco Acosta recordó que durante 2025 fueron decomisados más de 600 kilogramos de pólvora. También señaló que el año pasado se registró un accidente durante una peregrinación en las inmediaciones del río Españita, donde dos menores resultaron lesionados, aunque precisó que ocurrió fuera de las fechas autorizadas para la venta de pirotecnia.

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      Finalmente, este jueves 12 de noviembre comenzó la campaña "Los cuetes no son cuates", enfocada en prevenir accidentes y concientizar sobre los riesgos de estos artefactos, principalmente entre niñas y niños. 

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