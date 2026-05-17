Pensiones de lujo pegan al erario

En la actualidad, existen tres trabajadores jubilados a quienes se les paga un retiro mensual de 146 mil pesos, es decir, un millón 752 mil pesos anuales, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General del Pensiones (DGP).

Frente a dicho exceso, refirió que se trabaja para establecer topes en la meteria, sin embargo, reconoció que al tratarse de derechos adquiridos, es necesario valorar jurídicamente la viabilidad de los mismos

"De ahí partimos, son figuras que se llaman derechos adquiridos y otras son expectativas de derecho. Vamos a ver cómo repunta a nivel nacional estos temas para nosotros tomar como base (...) sobre todo, los criterios de la sSuprema Corte de Justicia en ese tema", remarcó.

Exteriorizó que la dirección cuenta con parámetros de 60 mil a 80 mil; de 90 mil a 100 mil pesos mensuales, asi como de 110 mil a 146 mil pesos, cuyas aportaciones son las más onerosas para el estado.

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El directivo estatal especificó el caso particular de 300 pensionados del sistema de Telesecundaria, de los cuales cada uno obtiene 60 mil pesos mensuales.

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Recordó que este 2026 la institución debe de cubrir alrededor de 5 mil millones de pesos, correspondientes a las pensiones de la base sindicalizada retirada, donde se incluyen los 12 meses más los 90 días de aguinaldo, así como algunos bonos.