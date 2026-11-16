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Pensiones ha otorgado mil 500 créditos

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Pensiones ha otorgado mil 500 créditos
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      Después de que hace varios meses se reactivaron los préstamos, se han otorgado mil 500 créditos a la burocracia estatal, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

      Pese a ello, el directivo reconoció que otro tanto por ciento de las peticiones se rechazaron al no cumplir con los requisitos previstos para el otorgamiento, entre ellos, la presentación de un aval.

      Sin embargo, precisó que desde el 1 de diciembre se elimina el aval por acuerdo de la Junta Directiva, a fin de que los derechohabientes puedan acceder a préstamos sin ninguna limitante.

      Coronado Puente estimó que el acumulado de la citada prestación equivale a una inversión de más de 100 millones de pesos.

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      La dirección puede facilitar hasta 70 mil pesos en dinero líquido con una tasa global del 18%, y "los mismos préstamos los vamos trabajando. Lo que vamos recuperando, lo vamos aplicando. Lo recuperamos y lo seguimos aplicando", subrayó.

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