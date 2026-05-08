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Perderán un mes de clases en educación básica de SLP

El magisterio reprueba el cambio determinado por la SEGE

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Perderán un mes de clases en educación básica de SLP

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, reconoció que el adelanto del cierre del ciclo escolar en San Luis Potosí provocará afectaciones académicas y obligará a docentes de educación básica a reajustar programas y contenidos para intentar concluir el ciclo antes del 5 de junio.

Impacto en la comunidad

Admitió además que la medida "no es una situación que el magisterio vea con muy buenos ojos".

Tras el ajuste anunciado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el legislador señaló que maestras y maestros tendrán que modificar sus planes de trabajo debido a que, entre fines de semana, festejos y suspensión anticipada de actividades, prácticamente se perderá un mes efectivo de clases. Indicó que el personal docente deberá priorizar contenidos y buscar mecanismos para cubrir los temas considerados más importantes.

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Acciones de la autoridad

Pérez López advirtió que este tipo de cambios al calendario escolar, sumados a puentes y festividades regionales, generan rezagos en el aprendizaje del alumnado. Señaló que ante la reducción del tiempo escolar podrían incrementarse las cargas de trabajo y tareas para las y los estudiantes durante el periodo vacacional.

El diputado también reconoció inconformidad entre docentes y complicaciones para madres y padres de familia que ya tenían previstas actividades relacionadas con el cierre del ciclo escolar. Afirmó que tras darse a conocer la medida comenzó a recibir llamadas de maestros cuestionando la decisión y sostuvo que este tipo de acuerdos se toman entre autoridades estatales y federales sin consenso con el magisterio.

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