Periodista de SLP denuncia amenazas ante Sheinbaum

Una periodista de San Luis Potosí de nombre Anahí Torres se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum para denunciar amenazas por su labor informativa.

La denunciante pidió a la presidenta apoyo, pues relató que fue amenazada por hombres armados el pasado 2 de octubre afuera de su oficina.

Esto, dijo, tras la publicación de notas sobre una presunta red de espionaje desde el Gobierno del Estado.

Sheinbaum Pardo se comprometió a conocer el caso a fondo, revisarlo y brindar protección a la comunicadora.

