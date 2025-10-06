Periodista de SLP denuncia amenazas ante Sheinbaum
La Presidenta se comprometió a revisar el caso y brindarle protección
Una periodista de San Luis Potosí de nombre Anahí Torres se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum para denunciar amenazas por su labor informativa.
La denunciante pidió a la presidenta apoyo, pues relató que fue amenazada por hombres armados el pasado 2 de octubre afuera de su oficina.
Esto, dijo, tras la publicación de notas sobre una presunta red de espionaje desde el Gobierno del Estado.
Sheinbaum Pardo se comprometió a conocer el caso a fondo, revisarlo y brindar protección a la comunicadora.
