Perjudicial eliminar horario de verano, afirman empresarios

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Líderes del sector empresarial en San Luis Potosí consideraron poco viable y funcional para la industria, los sectores productivos y para el desarrollo de actividades sociales, eliminar el horario de verano como se plantea por parte del gobierno federal y que los legisladores federales evaluarán para aprobar o desechar este iniciativa.

Juan Puente Morón, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (Uuzi), explicó que el cambio de horario es una iniciativa que lleva varias décadas y que ha resultado altamente funcional para aprovechar la luz del día, por lo que insistió en que se debe realizar un análisis profundo, ya que desde la cámara de diputados se está partiendo principalmente de la "adaptación" a este horario.

"Lo que no entendemos es que si lo cambian habrá más consumo de energías; no se trata solo de la luz, sino en el consumo de energía, para nosotros no es factible porque se va a maximizar ésta decisión en gasto de energía que no le vemos el caso, uno de los objetivos principales fue el horas día y ahorro de energía" explicó.

Asimismo, Carlos Mendizábal Pérez, presidente local de la Canacintra, refirió que con el horario de verano el consumo de energía disminuye hasta en un 20 por ciento, por lo que esto es también positivo en la facturación y gasto de las empresas y de los hogares.

"El cambio de horario ayuda a que haya una disminución en el consumo de energía eléctrica, curiosamente esto sucede cuando el horario se adelanta, podría haber la posibilidad de que se mantuviera el mismo horario todo el año, pero sugerimos que sea el horario de verano cuando es más aprovechamiento de la luz del día", opinó.