Permanece en terapia intensiva uno de los baleados en La Villita

De los dos heridos en la agresión armada durante una riña al interior del bar La Villita, localizado en la avenida Muñoz, uno se encuentra en terapia intensiva, informó María Manuela García Casares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 19 de abril por la madrugada, el incidente delictivo dejó como saldo tres hombres fallecidos y dos lesionados, luego de que durante la reyerta el o los contrincantes les dispararon con armas de fuego.

La fiscal general complementó que el otro lesionado se reporta como estable, de acuerdo con el reporte médico difundido por el hospital donde recibe atención especializada.

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Por lo tanto, destacó que el estado de salud de las dos personas han estado evolucionando de manera satisfactoria, lo cual, permitirá ampliar y complementar las averiguaciones para esclarecer el crimen.

Cuestionada sobre si ya se tienen identificados a los delincuentes y cuántas personas participaron, evitó responder y se limitó a asegurar que las indagatorias van progresando.