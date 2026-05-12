Persiste carga vehicular por nuevo puente elevado

Desde temprana hora del lunes se registró un importante congestionamiento vehicular sobre el bulevar Valle de los Fantasmas o carretera a Rioverde y Circuito Potosí (Anillo Periférico), a consecuencia de los trabajos de construcción del puente elevado que se desarrollan en este sector.

Cierres viales y desvíos implementados

Uno de los cierres aplicados por las autoridades correspondió a la lateral ubicada en la intersección de ambas vialidades con dirección al distribuidor Benito Juárez, lo que obligó a desviar a los automovilistas hacia el Periférico con rumbo a la colonia La Virgen.

La carga vehicular comenzó a intensificarse desde la colonia Primera de Mayo, donde se observaron largas filas de unidades en ambos sentidos, principalmente de quienes descendían del puente de Quintas de la Hacienda en dirección al distribuidor Benito Juárez.

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Operativo vial y recomendaciones a conductores

Ante esta situación, la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez mantuvo un operativo permanente en la zona, con apoyo de rutas alternas y señalética preventiva, especialmente frente a la colonia Privadas de la Hacienda, donde además se exhortó a los conductores a evitar retornos prohibidos y respetar las indicaciones del personal vial.

La corporación también informó que las maniobras con maquinaria pesada continuarían durante las noches, en un horario de 22:00 a 05:00 horas, periodo en el que permanecerían cerrados los carriles centrales del puente en ambos sentidos del bulevar Valle de los Fantasmas.